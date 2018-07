League of Legends: Premier Tour Offline-Finale am 29. Juli in Berlin

PC MacOS

Am 29. Juli findet für das Multiplayer-Online-Battle-Arena League of Legends das Finale der Premier Tour statt. Dabei treten die besten Teams aus dem deutschsprachigen Raum live vor Ort gegeneinander an, um ein fünfstelliges Preisgeld zu erspielen und die Teilnahme an den European Masters zu erwerben. Das Ganze wird in der Arena Berlin ausgetragen, die für 3.000 Besucher auf einer Fläche mit 6.500 m² Platz schafft.

Die MOBA-Veranstaltung wird von einer League of Legends Community aus Deutschland namens Summoner's Inn begleitet. Moderator und YouTuber Maximilian Knabe alias "HandofBlood", sowie Pascal Becker alias "KrokettenKalle“, Maxim Markow, Nico Linke alias "Sola“ und viele mehr werden die Wettkämpfe kommentieren und analysieren. Habt ihr euch für eine Teilnahme entschlossen, könnt ihr ab 19 Euro Tickets für die Veranstaltung über eventbrite.de beziehen. Es gibt unterschiedliche Ticket-Klassen, die zum Beispiel Goody Bags oder besondere Vorzüge enthalten.

Der Terminplan sieht in etwa wie folgt aus:

ab 9:30 Uhr ist Einlass und Beginn der Presseakkreditierung,

ab 11 Uhr startet das King of Spandau-Finale mit drei bis fünf Spielen,

ab 15 Uhr läuft die Signing Session mit dem Spandauer Inferno und den Kommentaren von Summoner's Inn,

ab 15:30 Uhr beginnt das Premier Tour-Finale mit drei bis fünf Spielen und

ab 21 Uhr ist eine weitere Signing Session.

Die komplette Veranstaltung wird auch live im Internet über sinn.live zu verfolgen sein. Weitere Informationen könnt ihr über die Quellen abrufen.