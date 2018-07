Xbox Live: Neue Deals with Gold und Spotlight-Angebote

XOne

Xbox One ab 321,04 € bei Amazon.de kaufen.

Larry Hryb, alias „Major Nelson“, hat auf seinem Blog die neuen Deals with Gold und die Spotlight-Angebote für Xbox One und die Xbox 360 bekannt gegeben. Diese Woche könnt ihr unter anderem Titel, wie Hitman (Testnote: 9.0), Lichtspeer, One More Dungeon und Agatha Knife günstiger erwerben. Weiter unten findet ihr alle Titel und Preise im Überblick. Darüber hinaus ist noch der Anime-Sale von der letzten Woche aktiv. Details dazu findet ihr hier.

Xbox One - Deals with Gold:

Xbox One - Spotlight-Angebote:

Xbox 360 - Deals with Gold: