Gamestop: PS4-Pro für 100 Euro - Tauschaktion ist wieder da

Gamestop wiederholt abermals seine Tauschaktion, bei der ihr für eure normale PS4 (500 GB oder 1 TB), samt drei Spiele und einer Zuzahlung von 99,99 Euro wieder eine neue PS4 Pro (in Schwarz) erhaltet. Bis zum 13. August (oder solange der Vorrat reicht) könnt ihr euch ein Exemplar der Konsole durch die Anzahlung der besagten Summe beim Gamestop-Händler eures Vertrauens sichern und diese dann frühestens am 14. und spätestens am 25. August abholen.

Bei der Abholung bringt ihr eure alte Konsole samt den Spielen vorbei. Das System muss dabei den Ankaufsbedingungen entsprechen. Bei den Spielen solltet ihr zudem darauf achten, welche Titel Gamestop für die Tauschaktion akzeptiert. Eine Liste der Spiele, die davon ausgeschlossen sind, sowie weitere Details, findet ihr in den FAQs auf der offiziellen Homepage.