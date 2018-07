WoW: Battle for Azeroth: Animierter Kurzfilm um Jaina Proudmoore

PC MacOS

Blizzard hat den ersten Teil seiner animierten dreiteiligen Kurzfilmreihe „Kriegsbringer“ zur kommenden Erweiterung World of Warcraft: Battle for Azeroth (Preview) veröffentlicht. Das erste Video dreht sich um die mächtigste Magierin von Azeroth, Jaina Prachtmeer und zeigt, wie sie das versunkene Schiff ihres Vaters, Großadmirals Daelin Prachtmeer, aus der Tiefe des Meeres beschwört. Seitens der Entwickler heißt es in der offiziellen Beschreibung dazu:

Jaina Prachtmeer musste schon viele schwere Entscheidungen treffen. Doch keine lastet so schwer auf ihrer Seele wie die Abwendung von ihrem Vater, als er vor Jahren gegen die Horde kämpfte. Damals glaubte sie, er sei von grundlosem Hass zerfressen. Aber heute … fragt sie sich, ob sie nicht auf ihn hätte hören sollen.

Die weiteren geplanten Kurzfilme werden die Schicksale der beiden anderen mächtigen Frauen von Azeroth näher beleuchten, Sylvanas Windläufer und Königin Azshara. Das Video zu Jaina Prachtmeer (mit der Stimme der deutschen Sängerin Pia Allgaier) könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Eine englische Version (gesungen von der Schauspielerin Laura Bailey) findet ihr unter dem Quellenlink. Battle for Azeroth erscheint am 14. August 2018.