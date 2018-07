PC

Pillars of Eternity 2 - Deadfire ab 42,57 € bei Amazon.de kaufen.

Anfang Mai dieses Jahres veröffentlichte Obsidian Entertainment mit Pillars of Eternity 2 - Deadfire (im Test: Note 8.5) die Fortsetzung zu ihrem erfolgreichen Party-Rollenspiel Pillars of Eternity (im Test: Note 8.5) aus dem Jahr 2015. Ein wenig entschlackt und den Komfort erhöht haben die Entwickler rund um Veteran Josh Sawyer schon, ohne aber das unter anderem von Klassikern wie Baldur's Gate oder auch Planescape Torment inspirierte Spielkonzept massiv aufzuweichen. Wenige Tage bevor die erste Erweiterung zu Pillars of Eternity 2, Beast of the Winter, Anfang August erscheint, möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch wissen, was ihr vom Iso-RPG der Macher von Rollenspielen wie Fallout - New Vegas (im Test: Note 9.0) haltet.



Hat euch das Abenteuer im südseeähnlichen Setting gefallen? Wart ihr nach dem Vorgänger eher enttäuscht oder würdet ihr klassische Rollenspiele (zumindest heute) nicht (mehr) mit der Kneifzange anfassen? Lasst uns eure Meinung zu Pillars of Eternity 2 in der unten eingebetteten Umfrage wissen und schildert uns gerne in den Kommentaren genauer eure Meinung zum aktuellen Thema. Fühlt euch wie immer auch herzlich dazu eingeladen, eure Sicht auf Pillars of Eternity 2 - Deadfire mit der Redaktion und anderen Usern in den Kommentaren zu diskutieren, um das Meinungsbild der Umfrage zu mehren.

Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread, gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer Sonntagsfrage auftauchen.