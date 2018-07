noclip: Dokumentation zu GOG.com

PC MacOS andere

Damit Dokufreunde nicht endgültig im Sommerloch versinken, hat Danny O'Dwyer und sein noclip-Team ein neues Projekt veröffentlicht. Diesmal handelt es sich um eine Dokumentation rund um GOG.com, die mehrsprachige digitale Vertriebsplattform für Computerspiele und Filme, ehemals als Good Old Games bekannt. Das Spieleportal wurde 2008 vom polnischen Unternehmen und The Witcher-Entwickler CD Projekt gegründet und wird aktuell vom zypriotischen Tochterunternehmen GOG Limited geführt.

Die Doku konzentriert sich auf die Historie von GOG und den Leuten dahinter. Danny spricht mit dem verantwortlichen CD Projekt-Team über die schwierige Aufgabe, Hunderte von klassischen Computerspielen wieder auferstehen zu lassen, bietet mit dem knapp 45-Minuten-Video erneut Einblicke in die Geschichten und Anekdoten dahinter und warum bestimmte Titel wie Dune 2 oder No One Lives Forever es bislang nicht auf die Plattform geschafft haben.

Auch soll es um die aufwendige Arbeit gehen, alte Klassiker zu finden, die rechtliche Lage zu klären und sie für moderne PC-Systeme aufzubereiten. Des Weiteren wird die Veröffentlichungspolitik von CD Projekt behandelt und ihre Mission, DRM-freie Releases zu fördern.