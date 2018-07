GG-intern: "Anfrage zur Erstellung einer Vorstellung / eines Review"

Sehr geehrte Redaktion,

Ich bin XXX von YYY.



YYY ist ein führendes Software-Hersteller für Windows/Mac/iOS/Android in ZZZ. Wir suchen nach Kooperationen, um die leistungsfähige, kostenlose AAA vorzustellen.



Was sollten Sie tun:

Ein nachdenklicher und objektiver Artikel oder eine Anleitung eines unserer Produkte verfassen.

Was bieten wir an:

1. Als Gegenleistung für Ihre Beiträge steht Ihnen die Produktlizenz zur Verfügung.

2. Wenn es kostenpflichtig ist, gerne können wir darüber weiter diskutieren.



Anders:

Erwähnung /Sponsor/ Gewinnspiel/Verlosung/Forum Thread/Covermount oder andere Formen der Kooperationen sind auch möglich, Falls Sie daran Interesse haben, können wir besprechen.



Wir danken Ihnen für Ihre Zeit und freuen uns auf Ihre Antwort.

In einer neuen, losen Serie werden wir von uns anonymisierte E-Mails an euch weitergeben, die mit dem Erstellen von bezahlten Postings auf unserer Website zu tun haben. Also eine Serie wird es natürlich nur dann, falls euch das interessiert. Wir bekommen wirklich viele davon, und ignorieren sie (oder sagen personalisierten Anfragen kurz ab). Dies einfach als kleiner Einblick, wie das große, weite Internet in Sachen Reviews funktioniert, sofern man keine unabhängigen Redaktionen nutzt (und idealerweise auch unterstützt).Uns stört nicht die folgende Anfrage an sich, selbstverständlich darf ein Studio oder ein Hersteller dafür werben, dass wir einen Produkttest durchführen oder uns eine Software näher ansehen. Problematisch finden wir die Passage "Wenn es kostenpflichtig ist, ...". Oft genug steht hier auch schlicht "Was kostet das?"

Wir behalten uns durchaus vor, bezahlte Postings zu bringen: Wenn ein Hersteller eine bestimmte Botschaft an euch in Text- statt Ad-Form kommunizieren möchte, wieso nicht? Aber dann würden wir diese Botschaft klar als Anzeige kenntlich machen. Und Geld für Reviews oder sonstige redaktionelle Produkt-Berichte nehmen wir generell nicht. Das mag nicht bei jedem Teilnehmer an der öffentlichen Meinungsbildung im Spielebereich so sein.