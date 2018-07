S.O.N: Horror-Adventure im neuen Trailer

PS4

Der Entwickler RedG Studios hat ein neues Video zu seinem kommenden Survival-Horror-Adventure S.O.N veröffentlicht. Der knapp zwei Minuten lange Clip zeigt die Aufnahmen einer Videokamera. Diese wurden im Jahre 1996 von einem Vater aufgezeichnet, der in einem fiktiven Wald namens Clarencaster in Pennsylvania nach seiner verschwundenen Tochter sucht.

Die eigentliche Handlung spielt im Jahre 2018, kurz nachdem in Clarencaster plötzlich 648 Menschen, einschließlich mehrerer Such- und Rettungsteams spurlos verschwinden und wenig später 22 Kinderleichen geborgen werden. Ihr schlüpft ebenfalls in die Rolle eines Vaters, der sich auf die Suche nach seinem Sohn begibt. S.O.N wird am 11. Dezember dieses Jahres für die PS4 erscheinen. Umsetzungen für andere Plattformen wurden bisher nicht angekündigt.