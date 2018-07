Retrokompott Folge 70: Amstrad/Schneider CPC Part 2, Teil 1

Die aktuelle Folge des Retro-Podcasts von Patrick Becher und Robin Lösch beschäftigt sich, knapp zwei Jahren nach dem Erscheinen der Folge 18 "CPC", erneut mit dem Computer des Jahres 1985, dem Amstrad CPC. Hierzulande, und euch damit wohl besser bekannt, wurde dieser lange Zeit als Schneider CPC vermarktet.

Auch wenn dieser Rechner in Deutschland im Vergleich zum C64 eine Randerscheinung war, so sind in Frankreich und in Spanien immer noch recht große Fan-Gemeinden aktiv und versorgen den CPC mit Neuem. Darum konzentrieren sich Fabskimo, Andreas, Jürgen und Felix in dieser und der nächsten Ausgabe auf neu erschienene Spiele aus der Homebrew-Szene, zum Beispiel von der CPCRetroDev. Zusätzlich besprechen die Podcaster auch aktualisierte Fan-Versionen alter Titel wie Bubble Bobble. Der Blickwinkel von Felix ist dabei besonders interessant, da er als Vierzehnjähriger naturgemäß die Blütezeit der 8-Bit-Computer nicht selbst erlebt hat.

Das Interview dieser Ausgabe führte Patrick mit Anatol Locker, der auch teilweise für die musikalische Untermalung dieser Folge verantwortlich ist. Quizgast der Folge ist Holger Aurich.

00.00.00 Einleitung

00.03.22 Retro Warm Up: Auf in eine neue Runde

00.16.20 Retro Facts: CPC Part 2 Teil 1

01.35.23 Retro Mysteries mit Holger Aurich

02.06.29 Retro Talk: Interview mit Anatol Locker

03.19.40 Retro Play - Das Resume: Tilt (Codemasters)

03.24.59 Retro Play - Was sollen wir spielen? Monster Buster C64

03.26.48 Retro Talk: Axel Ehrlich über den CPC

03.42.07 Retro Talk: Kordanor über Lands of Lore

03.46.42 Retro Talk: PoP Burntime

04.57.16 Retro Talk: Rollenspiel-Test mit Andreas, Fabskimo und Patrick

06.43.20 Retro Today: Retro Gegenwart

07.09.32 Retromail: Eure Stimme im Retrokompott

07.30.14 Retro Credits: Kurz vor Schluß

Die nächste Folge wird am 3. August live aufgezeichnet und schließt das Thema CPC vorerst ab. Wenn ihr mithören und im Chat mitmischen wollt, könnt ihr das an dem genannten Datum ab 22 Uhr auf mixlr.com/retrokompott.