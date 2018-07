Switch

Voller Elan starten Dennis und Christoph in diesen Montagmorgen. Im MoMoCa sprechen die beiden ausgiebig über ihre letzten Spielerlebnisse und auch Jörg darf kurz etwas sagen.

Es ist Montag, ein wahrer Graus. Christoph und Dennis sind trotzdem topmotiviert und liefern euch eine knackig-frische Ausgabe des MoMoCa. Die beiden plaudern über zerbrochene Peripherie, Octopath Traveler und verraten euch, welche Inhalte auf GamersGlobal warten. Außerdem beantworten sie wie gehabt, eure Userfragen. Alle Themen in der Übersicht:

00:38 Einen wunderschönen guten Montagmorgen!

00:54 Jörg liefert ein kurzes Update zum Japan-Crowdfunding 2018

02:40 Was haben wir gespielt? Dennis kommt in Bloodborne (zum Test) gut voran

(zum Test) gut voran 04:37 Christoph hat God of War (zum Test) endlich beendet und ist durchaus angetan

(zum Test) endlich beendet und ist durchaus angetan 05:20 Auch Uncharted: The Lost Legacy (zum Test) hat er nun abgeschlossen

(zum Test) hat er nun abgeschlossen 06:58 Dennis hat außerdem Gefallen an Octopath Traveler (zum Test) gefunden, Christoph ist doch eher anderer Meinung. Die beiden sprechen ausgiebig über ihre Plus- und Minus-Punkte, die sie an dem Switch-exklusiven Rollenspiel finden konnten und begeistern sich für die Technik des JRPGs

(zum Test) gefunden, Christoph ist doch eher anderer Meinung. Die beiden sprechen ausgiebig über ihre Plus- und Minus-Punkte, die sie an dem Switch-exklusiven Rollenspiel finden konnten und begeistern sich für die Technik des JRPGs 14:00 Christoph hat sich Divinity - Original Sin für den gemütlichen Couch-Koop gekauft

für den gemütlichen Couch-Koop gekauft 16:36 Unsere prall gefüllte Vorschau für diese Woche: Ihr kriegt eine Preview zu Dakar 18 und F1 2018 , außerdem Tests zu The Persistence , Semblance und Adventure Time - Piraten der Enchiridion . Abgerundet wird das Menü von Jörgs Spielemonat und dem zweiten Teil von Rüdigers-Retrotagebuch .

und , außerdem Tests zu , und . Abgerundet wird das Menü von und dem zweiten Teil von . 20:45 Rekapitulation unserer Sonntagsfrage: Wie steht ihr zu VR-Headsets?

22:52 Userfragen: Aladan interessiert unsere Shopping-Bilanz bei Green Man Gaming

interessiert unsere Shopping-Bilanz bei Green Man Gaming 23:13 euph will wissen, welche Projekte die Redaktion im Netz unterstützt

will wissen, welche Projekte die Redaktion im Netz unterstützt 24:19 Homer_K braucht technischen Rat zum Thema 4K-Wiedergabe

braucht technischen Rat zum Thema 4K-Wiedergabe 25:40 Danywilde wünscht sich Drohnenaufnahmen aus Japan

wünscht sich Drohnenaufnahmen aus Japan 26:55 Wir sagen Tschüs und bis spätestens nächste Woche!

