News-Update (Ergebnis):



Mit rund 58 Prozent glaubt der größte Teil der Umfrageteilnehmer an den Erfolg der großen VR-Headsets. Die meisten davon (41 Prozent) erwarten die Eroberung des Massenmarkts allerdings erst in ferner Zukunft. Weitere 31 Prozent der Optimisten sehen die rosige Zukunft ebenfalls, aber nicht im Spielesektor, sondern bei anderen Einsatzgebieten. Knapp 19 Prozent finden, dass es jetzt bereits gut für VR läuft.



Die Skeptiker machen insgesamt rund 42 Prozent aus. Der größte Teil davon (33 Prozent) schließt jedoch nicht aus, dass es bei einem erneuten Versuch in einigen Jahren besser für VR klaufen könnte. Jeweils 19 Prozent der Skeptiker zweifeln an der Zukunft von VR, da es niemand wirklich braucht oder hat inszwischen den anfänglichen Glauben an den Erfolg verloren.





Ja, aber erst in ferner Zukunft wird der Massenmarkt erobert werden können. 24% Ja, aber nicht bei Spielern, sondern in Ingenieurswesen, Medizin und Ähnlichem. 18% Nein, der Zug ist abgefahren. Vielleicht beim nächsten Versuch in einigen Jahren. 14% Klar, es läuft doch jetzt bereits (ganz) gut. 11% Vor zwei Jahren habe ich dran gelaubt, jetzt nicht mehr/ kaum noch. 8% Nein, weil's niemand wirklich braucht. 8% Nein, dafür ist der Hype zu schnell abgeebbt. 6% Ich wusste schon im Vorfeld, dass das nichts wird. 5% Ja, die Verkaufszahlen werden schon sehr bald anziehen. 3% Ja (anderer Grund, siehe Kommentar) 2% Nein (anderer Grund, siehe Kommentar) 1%



Ursprüngliche News:



Die drei großen VR-Headsets Oculus Rift (28. März), HTC Vive (5. April) und PlayStation VR (13. Oktober) sind bereits seit dem Jahr 2016 im Handel verfügbar. Zu Beginn war der Hype in etwa so groß, wie die Bereitschaft der Endkunden klein war, eines der Geräte anzuschaffen. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein (Preis, Platz oder vielleicht in einigen Fällen auch, dass das bislang verfügbare Spieleangebot nicht den Vorstellungen der Käufer entsprach. Genaue Verkaufszahlen von Oculus Rift und HTC Vive sind nicht bekannt, PSVR soll laut Sony bis Ende 2017 mehr als zwei Millionen Mal über die Ladentheke gewandert sein.



Doch das Interesse der Spieler an der Technik scheint mit der Zeit nicht größer zu werden, sondern eher kontinuierlich abzubauen – oder vielleicht auch doch nicht? In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr aktuell die Zukunft der VR-Headsets einstuft. Wird es bloß noch etwas dauern, bis sie den Massenmarkt erobern, wird VR in der kleinen bis mittelgroßen Nische bleiben oder werden die Hersteller irgendwann eurer Meinung nach die Segel streichen?



Lasst uns eure Meinung in der unten eingebetteten Umfrage wissen und erläutert gerne in den Kommentaren unter dieser News, weshalb ihr (noch) an den Erfolg glaubt oder ihn in Zweifel zieht – und ja, wir wissen, dass wir euch bereits vor rund einem Jahr schon einmal zu diesem Thema befragt hatten. Fühlt euch wie immer herzlich dazu eingeladen, eure Meinung zum aktuellen Thema mit der Redaktion und anderen Usern in den Kommentaren zu diskutieren, um das Meinungsbild der Umfrage zu mehren.

Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread, gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen.