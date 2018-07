The Light Keeps Us Safe: Big Robots neue, prozedural generierte Apokalypse

PC

Das Studio Big Robot hat mit The Light Keeps Us Safe in der letzten Woche seinen neusten Titel angekündigt. Die Entwickler, die euch vielleicht durch ihre Spiele The Signal From Tölva oder Sir, You Are Being Hunted (zum Kurztest) bekannt sind, umschreiben ihre anstehende Neuveröffentlichung als "prozedural generierte Apokalypse".

The Light Keeps Us Safe ist ein dystopischer Science-Fiction-Titel. Um zu überleben müsstet ihr euch eigentlich von der Außenwelt fernhalten, aber die Ressourcen in eurem Bunker gehen zur Neige und somit bleibt euch keine andere Wahl, als die schützenden Betonwände zu verlassen. Was euch an Gameplay in dem Spiel genau erwartet, wird von den Entwicklern derzeit nur vage als "einzigartige, Licht-basierte Interaktion" beschrieben, Schleich- und Survival-Elemente soll The Light Keeps Us Safe beinhalten. Crafting wird jedoch kein Bestandteil des Spiels sein, dies schließen die Entwickler mit dem Kommentar "weil wir das ein bischen langweilig finden" definitiv aus.

Bereits ab dem 11. Oktober soll The Light Keeps Us Safe in Steams Early-Access-Programm für PCs erhältlich sein. Ob Linux und MacOS, wie bei den bisherigen Titeln des Studios, ebenfalls wieder mit bedacht werden ist derzeit nicht bekannt. Ein vollständiger Release des Spiels ist für das erste Quartal 2019 geplant.