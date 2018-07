Return of the Tentacle: Fan-Sequel mit Lila-Tentakel veröffentlicht

PC Linux MacOS

Lila-Tentakel ist zurück, inoffiziell. Das Fan-Projekt Return of the Tentacle ist nach über dreijähriger Entwicklungszeit (am 24. Mai 2015 wurde das Erreichen eines erstes Meilensteins bekanntgegeben) gestern offiziell zum Download für PC, Linux und MacOS freigegeben worden. Den Link zu dem gut 1 GB großen Download findet ihr in den Quellen und einen ersten Eindruck vermittelt euch der, leider bereits gut zwei Jahre alte, Trailer, den wir euch am Ende der News eingebettet haben.

Die Geschichte des Spiels setzt die Story des Adventure-Hits Day of the Tentacle (zum Test der Remastered-Version, Note: 9.5) der Firma LucasArts aus dem Jahr 1993 fort: Das Lila-Tentakel versucht erneut die Welt zu erobern sowie die Menschheit zu versklaven. Und um die Welt vor ihm zu bewahren, müssen die drei Freunde Bernard, Laverne und Hoagie in die Villa des verrückten Wissenschaftlers Dr. Fred zurückkehren.

Das klassische Point-and-Click-Andventure wurde mit der Unity-Engine umgesetzt und steht für euch ab sofort als kostenloser Download auf itchi.io bereit. Als Sprache, sowohl beim Text als auch den vertonten Dialogen, könnt ihr zwischen Englisch und Deutsch wählen – das Fan-Projekt wurde hierzulande entwickelt. Über die Länge der Spielzeit lässt sich derzeit nur spekulieren, offizielle Angaben gibt es nicht. Doch ein Spieler im Forum des Titels berichtet davon, gute zwei Stunden unterhalten worden zu sein.