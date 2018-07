Somerville: Neuer Teaser-Trailer und viele Jobangebote

andere

Vor über einem Jahr kündigte das frisch gegründete Studio Jumpship sein Spiel Somerville mit einem, eher an ein animiertes Stillleben erinnernden, Teaser-Trailer an. Nun hat das in England ansässige Team ein weiteres Video veröffentlicht, in dem euch zwar die Stimmung des Spiels sowie dessen Grafikstil präsentiert wird, das aber auch nur geringfügig mehr Inhalt bietet. Der Sinn und Zweck besteht allerdings auch vornehmlich darin, mögliche neue Mitarbeiter auf den Entwickler aufmerksam zu machen. Vakant sind derzeit viele Positionen, vom Designer und Animator über einen Effekt-Spezialisten bis hin zum Programmierer wird tatkräftige Unterstützung gesucht.

Jumpship wurde im letzten Jahr von Chris Olsen und Dino Patti gegründet. Zuvor arbeitete Olsen als Animator und Patti könnte einigen von euch als Gründungsmitglied und ehemaliger Geschäftsführer des dänischen Entwicklers Playdead (Limbo, Inside) bekannt sein. Gemeinsam haben sie in den letzten Monaten am Konzept von Somerville gearbeitet, was sehr wahrscheinlich auch der Grund dafür sein dürfte, dass die beiden bisher kaum Informationen über ihr Spiel bekanntgegeben haben. Einzig, dass ihr Erstlingswerk ein Science-Fiction-Abenteuer werden soll, mit einem Setting, das nach einer globalen Katasrophe angesiedelt ist.

Wann und auf welchen Plattformen Somerville erscheinen soll, ist nicht bekannt – was aufgrund des frühen Stadiums der Entwicklung und dem kleinen Team nicht weiter verwunderlich ist. Aber das Konzept steht und um die fehlende Manpower kümmern sich die Gründer des Studios nun ebenfalls.