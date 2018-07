Twitch Prime im August mit Jotun, Death Squared, Steamworld Dig & mehr

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Amazon hat die Spiele bekannt gegeben, die die Abonnenten des Twitch-Prime-Programms im kommenden Monat August kostenlos für ihren Twitch-Client erhalten werden. Dabei handelt es sich um das Action- und Entdeckungsspiel Jotun in der „Valhalla Edition“, das Puzzle-Spiel Death Squared, den Steampunk-Platformer Steamworld Dig, das rundenbasierte Aufbaustrategiespiel Antihero, sowie das Wizardry Bundle, das aus Wizardry - Bane of the Cosmic Forge, Wizardry - Crusaders of the Dark Savant und Wizardry 8 besteht.

Bei Twitch Prime handelt es sich um einen Premium-Service von Twitch, der zu Amazons Prime-Mitgliedschaft gehört. Twitch-Nutzer erhalten unter anderem monatlichen kostenlosen Loot für verschiedene Spiele, werbefreies Streaming und alle 30 Tage ein kostenfreies Kanal-Abo. Amazon-Prime kann zum monatlichen Preis von 7,99 Euro, oder einem jährlichen Preis von 69,99 Euro abonniert werden. Neueinsteiger können Prime einen Monat lang kostenlos testen.