The Cycle: Neuer First-Person-Shooter der Spec Ops - The Line-Macher

Yager Development, das deutsche Entwicklerstudio hinter dem 2012 erschienenen Spec Ops - The Line (Testnote: 8.0), hat mit The Cycle sein neues Spiel angekündigt. Dabei handelt es sich um einen kompetitiven Open-World-First-Person-Shooter, der seine Inspirationen offenbar aus dem beliebten Battle-Royale-Genre und Spielen, wie Cryteks Hunt - Showdown, bezieht.

The Cycle versetzt euch auf den Planeten Fortuna 3, eine schöne Welt, deren Kolonisierung bisher durch wiederkehrende, zerstörerische Stürme behindert wurde. Das Spielprinzip wird von den Entwicklern als „Wettbewerb-Questen“ umschrieben. Ihr landet, ähnlich wie in einem Battle-Royale-Spiel, mit anderen Spielern an verschiedenen Orten des Planeten und habt 20 Minuten Zeit, bestimmte Aufgaben / Missionen zu erledigen. Letztere sollen euch unter anderem neue Waffen und Ausrüstung bescheren. Während ihr eure Aufträge erledigt, müsst ihr euch sowohl gegen die konkurrierenden Spieler (die Anzahl hier ist pro Spielpartie auf 20 Teilnehmer beschränkt), als auch gegen einheimische außerirdische Monster und Wildtiere wehren.

Gameplay-Material zu The Cycle gibt es bisher noch nicht zu sehen. Das Berliner Studio hat aber erste Bilder und einen kurzen Trailer veröffentlicht, den ihr euch weiter unten anschauen könnt. In den kommenden Monaten wollen die Entwickler einen Alpha-Test durchführen, für den ihr euch ab sofort auf der offiziellen Homepage anmelden könnt. Wann genau der Titel erscheint, ist bisher noch nicht bekannt. Der Release ist zunächst nur exklusiv für den PC geplant. Die Umsetzungen für die Konsolen sollen aber zu einem späteren Zeitpunkt folgen.