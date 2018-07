GC 2018: Veranstalter erwartet neuen Ausstellerrekord im Jubiläumsjahr

„Die gamescom ist in den vergangenen Jahren sowohl quantitativ als auch qualitativ enorm gewachsen. Und auch in diesem Jahr stehen die Zeichen für die Fortschreibung ihrer Erfolgsgeschichte sehr gut: Wir rechnen damit, dass die gamescom 2018 die 1.000-Aussteller-Marke knacken wird.“ – so die Aussage von Gerald Böse, der beim Ausrichter der Veranstaltung, der Koelnmesse GmbH, als Vorsitzender der Geschäftsführung tätig ist.

Den Angaben der Verantwortlichen zufolge haben sich im Jubiläumsjahr der Spiele-Messe (21. bis 25. August) bislang Aussteller aus über 50 Ländern angemeldet. Ob sich in diesem Jahr tatsächlich mehr Unternehmen als 2017 (919) präsentieren werden – und somit ein neuer Rekord erzielt wird –, kann freilich erst in etwas mehr als einem Monat mit Sicherheit gesagt werden.

Fest steht hingegen, dass die gamescom seit ihrer ersten Ausgabe sowohl bei den Aussteller- als auch den Besucherzahlen stetig gewachsen ist. Unter anderem gibt die Koelnmesse GmbH folgende Steigerungen seit dem Jahr 2009 an:

plus 100 Prozent bei den Ausstellern (2017: 919 Unternehmen, 2009: 450 Unternehmen)

plus 45 Prozent bei den Besuchern (2017: 355.000 Besucher, 2009: 228.000 Besucher)

plus 68 Prozent bei der Ausstellungsfläche (2017: 201.000 m², 2009: 120.000 m²)

Versprochen werden euch für die gamescom 2018 „einige Überraschungen“, zu denen mehrere Spiele-Weltpremieren gehören, die bei der Eröffnung der Messe präsentiert werden. Als Ehrengäste aus der Politik sind in diesem Jahr Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung, und Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, anwesend.

Während im vergangenen Jahr das Motto der Veranstaltung „The Heart of Gaming“ lautete, läuft die gamescom dieses Mal unter dem Leitthema „Vielfalt gewinnt“. Auf diese Weise soll unter anderem auf die inzwischen „riesige Auswahl an Themen und spielbaren Protagonisten“ sowie die weiterhin wachsende Anzahl der Spieler – „unabhängig ihrer Nationalität, ihres Alters, Geschlechts oder körperlicher Einschränkungen“ – deutlich gemacht werden.