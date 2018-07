Call of Duty - Black Ops 4: Mystery-Box-Edition + Zombie-Trailer

PC XOne PS4

Treyarch und Activision haben im Zuge der Comic-Con in San Diego eine „Mystery Box Edition“ für Call of Duty - Black Ops 4 angekündigt. Diese kommt mit einem exklusiven Box-Design, das von der Zombie-Mystery-Box im Spiel inspiriert wurde (inklusive Geräusche und Beleuchtung). Zudem enthält die Box vier Anstecknadel (FiGPiNs) von den Charakteren Scarlett Rhodes, Bruno Delacroix, Diego Necalli und Stanton Shaw, sowie ein 1.000 Teile umfassendes Zombie-Puzzle.

Im Paket enthalten ist darüber hinaus der Black Ops-Pass, der euch einen sofortigen Zugriff auf den Zombie-Bonuskapitel „Classified“, sowie vier weitere brandneue Zombie-Erlebnisse, zwölf Multiplayer-Karten und vier exklusive Charaktere für den Blackout-Modus (Battle Royale) bietet. Außerdem enthalten sind ein Steelbook, die erste Ausgabe des Zombie-Comics von Dark Horse mit einem exklusiven Cover-Design, Spezialisten-Icons, ein PopSocket (ausziehbarer Sockel für Smartphones, Tablets etc.) mit Totenkopf-Logo und Lithographien zu den drei Zombie-Erlebnissen im Spiel (Voyage of Despair, IX und Blood of the Dead).

In welchen Regionen die Mystery Box Edition erhältlich sein, oder was diese kosten wird, ist noch nicht bekannt. Call of Duty - Black Ops 4 wird am 12. Oktober dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Auf dem Event hat Treyarch einen neuen Trailer zum Zombie-Kapitel „Blood of the Dead“ präsentiert, den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: