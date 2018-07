Spyro Reignited Trilogy: Hinweise auf Umsetzung für Switch + PC & mehr

XOne PS4

Der 3D-Platformer Spyro Reignited Trilogy wird möglicherweise auch für PC und die Nintendo Switch erscheinen. Für Spekulationen sorgt dabei kein Insider, sondern die offizielle UK-Homepage (via WCCFTech), auf der die Versionen für die beiden Systeme kurzzeitig via Drop-Down-Menü wählbar waren. Es kann sich dabei natürlich auch nur um einen Fehler gehandelt haben. Offiziell wurde der Titel bisher lediglich für die Xbox One und die PS4 bestätigt.

Unterdessen bestätigte Activision im Zuge der aktuell in San Diego stattfindenden Comic-Con, dass der Komponist des Original-Soundtracks, Stewart Copeland (The Police), auch in der grafisch überholten Trilogie wieder für die Musikuntermalung sorgt. Dabei werdet ihr im fertigen Spiel die Möglichkeit haben, jederzeit via Optionsmenü zwischen den beiden Soundtracks zu wählen. Videomaterial dazu findet ihr unter dem Quellenlink. Darüber hinaus könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen das neue Gameplay-Video von der Comic-Con anschauen: