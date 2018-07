Ghost Recon - Wildlands: Special Operation 2 mit Permadeath, PvE-Neuerungen und mehr

PC XOne PS4

Ghost Recon - Wildlands ab 14,00 € bei Amazon.de kaufen.

Dem im März des vergangenen Jahres veröffentlichten Ghost Recon - Wildlands (im Test mit Wertung 8.5) werden in Kürze neue Inhalte und Features hinzugefügt. Im Detail erscheint das sogenannte „Special Operation 2“-Update am Dienstag, den 24. Juli, sowohl für die PC-Fassung als auch die Xbox-One- und PS4-Version des Open-World-Actiontitels.

Eine der umfangreichsten Neuerungen stellt der Ghost-Modus dar, der laut Ubisoft für „die Besten der Besten“ entwickelt wurde und mit mehreren Einschränkungen aufwartet. So könnt ihr zum Beispiel nur auf eine Primärwaffe zurückgreifen, zudem sollte vorausschauend nachgeladen werden, da noch im Magazin vorhandene Munition verloren geht. Darüber hinaus bietet euch dieser Spielmodus das Permadeath-Feature, sodass euer Ableben dauerhaft ist (sofern ihr nicht wiederbelebt werdet).

Für diejenigen unter euch, die sich den Herausforderungen von Ghost Recon - Wildlands gern allein stellen, gibt es ebenfalls eine Neuerung: Sowohl für die Kampagne als auch den Ghost-Modus könnt ihr die KI-Mitglieder eures Teams zukünftig deaktivieren.

Zu den weiteren Inhalten von Special Operation 2 gehören unter anderem zwei neue Karten und Klassen für den Spieler-gegen-Spieler-Modus. Darüber hinaus kehrt im Ghost War genannten PvP-Modus der Siegbildschirm zurück, hinzu kommen der Beobachtermodus und neue tägliche Herausforderungen.

Neben mehr als 100 „exklusiven“ Items (Emotionen, anpassbare Waffen, et cetera), die ihr in den Schlachtkisten finden könnt, erwartet euch mit dem Update auch ein überarbeitetes Prestige-System. Die gleichnamigen Credits könnt ihr demnach in Zukunft nicht nur im Ghost-War-Modus, sondern auch durch das Spielen der Kampagne erhalten. Das abschließende, etwa dreieinhalb Minuten lange Video stellt euch einige der kommenden Features mittels bewegter Bilder vor.