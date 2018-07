Spider-Man: Story-Trailer, Pre-Order-Anzug + Bundles mit PS4 & PS4-Pro

PS4

Sony hat im Rahmen der diesjährigen Comic-Con in San Diego neues Videomaterial und weitere Details zu Insomniac Games' kommenden Action-Adventure Spider-Man (Preview) enthüllt. So wurde ein neuer Story-Trailer präsentiert, in dem ihr unter anderem einen ersten Blick auf die Söldnerin Silver Sable werfen könnt, die zusammen mit ihrer Söldnerorganisation vom New Yorker Bürgermeister Norman Osborn angeheuert wurde, um mit den Verbrechen in der Stadt aufzuräumen und so seine Wiederwahl zu sichern. Osborn hat dabei besonders eine bestimmte Person im Blick, die er für das Chaos in der Stadt verantwortlich macht - Spider Man.

Der Clip zeigt auch erstmals die drei Charaktere Spider-Man, Mary Jane Watson und Miles Morales zusammen. Die Partnerschaft soll eines der wiederkehrenden Themen im Spiel sein und Spider-Man ist immer am stärksten, wenn er auf die Hilfe seiner Freunde zählen kann. Im Zuge des Events stellten die Macher zudem einige neue Darsteller vor. Neben Yuri Lowenthal, der den Spider-Man verkörpert (was den Fans bereits bekannt war), wurden auch Stephen Oyung als Mister Negative / Martin Li, sowie Laura Bailey als Mary Jane Watson bestätigt.

Darüber hinaus wurde während des Panels der letzte Anzug aus dem Spidey-Anzug-Paket für die Vorbesteller enthüllt. Dabei handelt es sich um den Tempo-Suit, der vom Comic-Künstler und Filmcharakter-Designer Adi Granov gestaltet wurde. Der Anzug ergänzt den Spider-Punk- und den Iron-Spider-Anzug. Alle drei Outfits können auch ohne Vorbestellung im Laufe des Spiels freigeschaltet werden. Frühkäufer bekommen diese sofort zum Beginn des Spiels. Darüber hinaus gibt es für die Vorbesteller ein PS4-Design, das ebenfalls von Adi Granov stammt.

Enthüllt wurden überdies zwei PS4-Bundles im Spider-Man-Design (PS4 und PS4-Pro). Beide Bundles bestehen aus einer Konsole (1 TB) in der Farbe Rot und mit einem Spider-Man-Symbol, einem passend gestalteten DualShock 4 Controller und dem Spiel auf Blu-ray Disc, inklusive eines Download-Gutscheins für den DLC „Die Stadt, die niemals schläft“. Die Bundles werden am Veröffentlichungstag des Spiels, am 7. September dieses Jahres, im Handel erhältlich sein.