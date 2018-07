Japan-Dokus 2018: Seht die Aufzeichnung von über 3 Stunden Programm

Das Japan-Crowdfunding läuft auf vollen Touren. Falls ihr Jörgs epischen 3-Stunden-Monolog verpasst habt (okay,, Rene durfte auch mal was sagen und die User Fragen stellen), seht euch die Konserve an!

Aktion: Japan-Dokus 2018 6455€ 1000 F.#04 2000 Folge #05 3000 Folge #06 4000 Twitch 2 6000 Galerie 1 8000 TGS+Video 9000 Galerie 2 10000 F.#07-#09 11000 Galerie 3 12000 Folge #10 13000 Folge #11 14000 Galerie 4 15000 Folge 12 16000 Folge 13 17000 Galerie 5 18000 Folge #14 19000 Folge #15 20000 Folge #16

Update 20.7., 22:50 Uhr: Der Twitch-Event ist vorbei, wir bedanken uns für viele gute Fragen und 690 Euro, die während der 3 Stunden und 20 Minuten gespendet wurden!

Für den Twitch-Event am Freitag, 20.7., 19:00 Uhr (bis etwa 21:00 Uhr) können sich Interessierte und Zweifler an der diesjährigen Crowdfunding-Aktion Japan Dokus 2018 auf ein besonderes Programm freuen. Also Jörg singt nicht und spricht auch kein Japanisch, aber er wird versuchen, jegliche im Chat gestellten Fragen zu beantworten.

Darüber hinaus will er euch aber auch Einblicke in den bisherigen Prozess geben, denn die Planung von Japan-Dokus ging bereits Ende Februar los, mit der Planung der ersten diesjährigen Japan-Reise, die Ende März stattfand. Jörg wird euch erzählen, was dabei gut lief, was weniger gut, und wie das, zusammen mit den Erfahrungen der Vorjahre, zu dem besonders ambitionierten Konzept geführt hat, das er nun mit eurer Hilfe verwirklichen will.

Jörg wird euch außerdem einen Webcam-Blick aufs Rohmaterial erlauben und euch erklären, wie aus diesem nach und nach eine fertige viertelstündige Dokufolge wird.

Schwerpunkt dieses für alle zugänglichen Twitch-Events wird also die bereits erfolgte Reise und das vorhandene Material sein. Weitere Interna und den aktuellen Stand des Planungsprozesses (und welche Folgen konkret geplant sind) werden dann nur Spender erfahren, im zweiten Twitch-Event Mitte August.

Aber zurück zum jetzigen Twitch-Event – die folgenden Themen stehen auf Jörgs Notizzettel:

Wer sieht jetzt noch mal genau was? Wie lief die erste Reise im März? Aufwand hinter den Folgen, auch bei René (Rohmaterial, Vor-Schneiden, Hin und her ...) Details zur Ausrüstung und geplanten Aufrüstung Wieso so hohe Kosten? Planung der Folgen, wie sicher sind die genannten Themen? Wie habe ich die Agentur gefunden? (Userfrage) Ist eine ganze Wertschöpfungskette bis hin zu Buch und TV geplant? (Userfrage) Wieso keine Crowdfunding-Plattformen? (Userfrage) Was kommt 2019? Enthüllung des "immateriellen" Gimmicks Entscheidungsfindung zum physischen Gimmick

Jörg (der den Twitch-Event allein stemmen wird, er muss ja nichts spielen gleichzeitig) freut sich auf zahlreiche Teilnehmer! Und wie gesagt: Auch kritische Stimmen sind willkommen!