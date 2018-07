Resident Evil 2: Krokodil-Szene schaffte es fast nicht in das Remake

PC XOne PS4

Capcoms Produzenten Tsuyoshi Kanda und Yoshiaki Hirabayashi haben mit Daily Star über das kommende Remake des Horrorspiels Resident Evil 2 gesprochen und verrieten dabei, dass die Szene mit dem riesigen Krokodil in der Neuauflage am schwierigsten umzusetzen war. Laut Kanda war die Grafik vor 20 Jahren nicht gerade fotorealistisch und man konnte mit vielen Dingen als Entwickler davonkommen. Man konnte groteske Sachen mit den Kreaturen anstellen und es fiel trotzdem nicht so sehr auf. Heute sehe die Sache anders aus, weshalb eine realistische Umsetzung eines gigantischen Alligators eine echte Herausforderung gewesen sei:

Versucht es mal auf den aktuellen Stand der Grafik zu bringen, mit eingescannten Gesichtern, Motion-Capture-Schauspielern und fotorealistischer Umgebung. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Wo fängt man da überhaupt an!

Wie Hirabayashi verriet, dachte das Team bisweilen, das riesige Vieh komplett aus dem Spiel zu entfernen. „Es war einfach zu schwer umzusetzen, aber wir wussten, dass die Fans uns dafür die Hölle heiß machen würden. Uns war bewusst, dass wir damit wieder einen dieser Fan-Favoriten-Momente erschaffen müssen. Es war also hart, aber die Szene ist drin.“ Die Herausforderung dabei war laut Hirabayashi vor allem, den Ton des Spiels nicht zu sehr zu verändern.