Green Man Gaming: Summer Sale mit vielen Angeboten + GG-Bonus (1.8.)

Hammerpreise bei ausgewählten PC-Spielen – und Gamersglobal-Premium-User sparen noch mal extra 10 Prozent! Wir aktualisieren die Preise täglich.

Bei unserem Partnershop Green Man Gaming läuft aktuell der große Summer Sale. Wie der Name schon verrät, will euch die Seite die heiße Jahreszeit mit coolen Angeboten erträglicher machen. Wie bereits bei der March-Madness-Aktion greift hier wieder eine besondere Funktion: Ihr kriegt zwar auf den Produktseiten bereits teils rabattierte Preise angezeigt, sobald ihr euer gewünschtes Produkt aber in euren Warenkorb verfrachtet, könnte euch aber ein noch tieferer Preis erwarten.

Besonders schön: GamersGlobal-Premium-User sparen weitere 10 Prozent auf die rabattierten Preise. Den entsprechenden Code könnt ihr euch auf eurer persönlichen Abo-Seite generieren. Welche weiteren Vorteile euch ein Abo bietet, könnt ihr auf der entsprechenden Info-Seite nachlesen.

Nachfolgend findet ihr unsere Auswahl an PC-Spielen, die beim Summer Sale im Angebot sind. Die Preise entsprechen bereits dem endgültigen Wert, nachdem ihr die Titel in eurem Warenkorb gepackt habt. Zu beachten ist, dass es alle 24 Stunden neue Tagesangebote gibt, es können also ebenso neue Titel dazu kommen, wie alte die Auswahl wieder verlassen (teilt uns Änderungen gerne per Comment mit!). Bei den Links handelt es sich bereits um GG-Partnerlinks, ihr unterstützt uns also durch euren potenziellen Einkauf, nicht aber durch direktes Ansurfen von GMG, außer ihr nutzt unseren Affiliate-Link um euch durch die anderen verfügbaren Angebote zu wühlen.

Letztes Update: 1.8.2018, 09:50 Uhr

Finale – folgende Angebote gelten bis zum 2. August um 17:00 Uhr