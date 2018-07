Guerrilla Games: Umzug, Personalvergrößerung & schnellere Entwicklung

Bildquelle: Het Parool

Guerrilla Games, der Entwickler hinter Horizon - Zero Dawn (Testnote. 8.5), plant die Anzahl seiner Mitarbeiter in naher Zukunft von aktuell rund 250 auf 400 zu erhöhen. Zu diesem Zweck hat das in Amsterdam ansässige Studio auch nach einem neuen, größeren Platz gesucht und will demnächst in einen mehrstöckigen Komplex umziehen, der zuvor der niederländischen Zeitung Telegraaf gehörte und derzeit vom Eigentümer Kroonenberg Group renoviert wird.

Wie der Managing Director und Studio-Mitgründer Hermen Hulst in einem Interview mit der Tageszeitung Het Parool verriet, habe er bereits seit Jahren nach einem geeigneten Platz für die Expansion des Studios gesucht, was in Amsterdam gar nicht einfach war. Der Telegraaf-Komplex werde der neue Hauptsitz von Guerilla sein. „Wir werden alles nach unseren Vorstellungen gestalten und müssen uns für die nächsten zehn Jahre keine Sorgen mehr um unsere Räumlichkeiten machen. Die Idee ist, den Platz nie wieder zu verlassen“, erklärte der Macher.

Der Komplex bietet insgesamt 7.300 Quadratmeter Fläche, was laut Hulst nicht nur für Entwicklungsräume, sondern auch für Sound- und Motion-Capture-Studios genutzt wird. Mit den geplanten 150 zusätzlichen Mitarbeitern soll sich auch die Entwicklungsdauer der Spiele ändern. „Wir haben an Horizon rund sechseinhalb Jahre gearbeitet, was auch in Ordnung ist, aber nun wollen wir die Spiele in einem Zwei- oder Dreijahresrhythmus veröffentlichen, was sowohl für neue Titel, als auch für die Fortsetzungen existierender Marken gilt.“

Das neue Studio soll mit den Statuen bekannter Charaktere aus den Spielen von Guerrilla Games geschmückt werden, während das gesamte Obergeschoss mit dem schönen Ausblick als Gemeinschaftsraum dienen wird. „Wir werden es in einen Palast verwandeln“, so Hulst.