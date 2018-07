World of Warcraft: Abo enthält ab sofort alle Erweiterungen bis Legion

PC MacOS

Wie Blizzard auf dem hauseigenen Blog bekannt gibt, wird das World of Warcraft-Abo ab sofort alle bisher erschienenen Erweiterungen für das MMORPG-Schwergewicht enthalten. Konkret bedeutet das, dass ihr bis Legion (im Test, Note: 9.0) das Grundspiel plus alle Inhalte für 13 Euro im Monat erhaltet, ohne Extrakosten.

Damit will der Entwickler wohl nicht nur neue Spieler anlocken, sondern auch heiß auf den baldigen Release von Battle for Azeroth (zur Preview) machen. Die nunmehr siebte Erweiterung steht ab dem 14. August zum Kauf bereit und wird sinnigerweise nicht Teil des Abos sein.

Eine weitere Änderung hat Blizzard an der World of Warcraft Complete Edition vorgenommen. Diese enthält tatsächlich alle sieben Addons, inklusive einer digitalen Vorverkaufsversion von Battle for Azeroth. Zudem erhaltet ihr 30 Tage Gratis-Spielzeit sowie eine Charakteraufwertung auf Stufe 110.