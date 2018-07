Call of Cthulhu: Horror-Adventure lässt euch ab Oktober gruseln

PC XOne PS4

Wenn sich ein Tag im Jahr so richtig für Grusel anbietet, dann ist es der 31. Oktober: Halloween. Wie Focus Home Interactive bekanntgibt, erscheint dieses Jahr pünktlich zu diesem Datum – um genau zu sein schon einen Tag vorher am 30. Oktober – Call of Cthulhu (in der Preview). In dem auf dem gleichnamigen Lovecraft-Mythos beruhenden Horror-Adventure von Cyanide Studio für PC, PS4 und Xbox One schlüpft ihr in die Rolle des Privatermittlers Edward Pierce, der auf der Insel Darkwater die Tode aller Mitglieder der Hawkins-Familie untersucht. Doch schon bald läuft sein Fall aus dem Ruder, Realität und Wahnsinn scheinen miteinander zu verschmelzen.

