The Walking Dead: Neuer Trailer zur letzten Staffel zeigt Clem in Gefahr

Passend zur morgen startenden San Diego Comic Con hat Telltale Games soeben einen neuen Trailer zu The Walking Dead: Die letzte Staffel veröffentlicht. Das Video rückt erwartungsgemäß einmal mehr Hauptdarstellerin Clementine in den Vordergrund, die immer mehr zur Anführerin heranwächst und stets den Waisenjungen AJ im Auge haben muss. Ihr seht den Trailer direkt unter dieser News.

The Walking Dead - Die letzte Staffel: Episode 1 erscheint am 14. August dieses Jahres für PC, PS4 und Xbox One und wird insgesamt aus vier Einzelfolgen bestehen. Vorbesteller auf PS4 und Xbox One erhalten als Bonus die The Walking Dead - The Telltale Series Collection, die alle 19 bisher erschienenen Episoden der Story-Adventure-Reihe enthält. PC-Spieler erhalten sowohl auf Steam als auch GOG, GamersGate, im MacGameStore und im Humble Store 10 Prozent Vorbestellerrabatt, über den Microsoft Store von Windows 10 gibt es hingegen die erste Staffel als Preorder-Beilage.