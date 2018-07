Two Point Hospital erscheint Ende August

PC

Wie Sega soeben bekanntgegeben hat, erscheint Two Point Hospital am 30. August dieses Jahres für PC, Mac und Linux. Wer sich für eine Vorbestellung auf Steam entscheidet, erhält einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent und zahlt 31,49 Euro statt 34,99 Euro.

Bei Two Point Hospital handelt es sich um eine Krankenhaus-Aufbausimulation im Stil von Theme Hospital. Der Vergleich kommt nicht von ungefähr – arbeiten mit Gary Carr und Mark Webley doch auch zwei Leute an dem Titel, die schon an Theme Hospital und Theme Park beteiligt waren. Wie schon in der Vorlage kommt natürlich auch dieses Mal nicht der Humor zu kurz, wenn ihr euer eigenes Krankenhaus hochzieht und euch um Personal und die Erforschung von Krankheiten und derer Behandlungsmethoden kümmert. Passend zur Ankündigung des Releasetermins wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr gleich unter dieser News seht. Neue Screenshots stehen außerdem in dieser Galerie bereit.