Humble Store: CI-Games-Bundle gestartet

Im Humble Store wurde ein Bundle mit den Spielen aus dem Portfolio des polnischen Entwicklers und Publishers CI Games gestartet. Das Paket umfasst unter anderem Titel, wie Combat Wings - Battle of Britain, die „Game of the Year Edition“ von Lords of the Fallen (Testnote: 7.5) und Sniper - Ghost Warrior 3 (Testnote: 5.5). Ihr zahlt wie immer, was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen dem Entwicklerstudio, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Hier das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,85 Cent):

Chronicles of Mystery - The Scorpio Ritual

Combat Wings - Battle of Britain

Sniper - Ghost Warrior (Testnote: 7.0) in der „Gold Edition“

(Testnote: 7.0) in der „Gold Edition“ Zehn Prozent Rabatt auf das Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 7,57 US-Dollar (6,46 Euro):

Lords of the Fallen: Game of the Year Edition

Sniper - Ghost Warrior 2 (Testnote: 7.0) in der „Collector's Edition“

(Testnote: 7.0) in der „Collector's Edition“ Sniper - Ghost Warrior 2: World Hunter Pack (DLC)

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (12,81 Euro):