Darksiders 3: Bosskampf im Video - Fans kritisieren fehlende Finisher

PC XOne PS4

Gunfire Games hat im Rahmen des IGN-First-Programms ein weiteres Gameplay-Video zum kommenden Action-Adventure Darksiders 3 veröffentlicht. Der zweieinhalb Minuten lange Clip zeigt euch einen Bosskampf zwischen Fury und Wrath. Wrath (zu Deutsch: Zorn) ist eine der sieben Todsünden, die im Spiel durch die Bosse verkörpert werden.

Das Video sorgte für skeptische Reaktionen unter den Fans. In den Kommentaren bemängeln einige Stimmen aus der Community, dass der Bosskampf viel zu leicht aussieht. Andere fragen sich zudem, wo die Darksiders-typischen Finish-Moves geblieben sind, mit denen Krieg und Tod stets ihre Bossgegner auf spektakuläre oder brutale Weise erledigten. Im vergangenen Jahr bestätigte das Team noch, dass diese wieder dabei sein werden. Bisher hat man jedoch nichts davon gesehen. Ob die Entwickler die Entscheidung inzwischen überdacht, oder die Finish-Moves es einfach noch nicht in die aktuelle Hands-on-Version geschafft haben, ist unklar. Darksiders 3 wird am 27. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.