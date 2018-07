Train Valley 2: Level-Editor ab sofort verfügbar

PC Linux MacOS

Wie per Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, steht für das seit dem 29. März verfügbare Early-Access-Spiel Train Valley 2 ab sofort ein Level-Editor bereit. Somit müsst ihr nicht mehr auf vorgefertigte Strecken zurückgreifen, sondern könnt eure eigenen erstellen. Entwickler Flazm hat kürzlich sogar einen Wettbewerb für die Community veranstaltet, im Zuge dessen 120 Levels eingereicht wurden.

In Train Valley 2 müsst ihr die industrielle Revolution vorantreiben, eine effiziente Eisenbahn bauen, eure Lokomotiven verbessern und die Züge ohne Verzögerung auf Kurs halten, um der ständig wachsenden Nachfrage der Städte und Industrien in eurem Gebiet gerecht zu werden. Aktuell ist das Knobelspiel für zehn Euro auf Steam zu haben, bereits in einer deutsch lokalisierten Version.