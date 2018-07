No Man's Sky: Next-Trailer zeigt Multiplayer & Third Person

PC XOne PS4

No Man's Sky ab 25,00 € bei Amazon.de kaufen.

In einer Woche, am 24. Juli, wird die Xbox-One-Version des Weltraum-Titels No Man's Sky (im Test, Note: 6.0) offiziell erscheinen. Am selben Tag wird zudem das laut den Entwicklern bisher größte Update erscheinen, das auf den Namen "Next" hört. Ein neu veröffentlichter Trailer soll euch nun auf den baldigen Release einstimmen.

Das Video zeigt nicht nur den bereits bekannten Multiplayer-Modus, in dem ihr gemeinsam mit euren Freunden die prozedural generierte Galaxie unsicher machen könnt, sondern auch Charaktere aus der Third Person. Ihr müsst also nicht mehr zwangsläufig in der First-Person-Ansicht über die Planeten streifen oder eure Raumschiffe steuern, sondern könnt auch auf die etwas übersichtlichere Schulterperspektive zurückgreifen.

Den Next-Trailer findet ihr unterhalb dieser Zeilen.