The Path of Motus: Ab sofort verfügbar // Erlöse werden gespendet

PC XOne PS4

Nach drei Jahren Entwicklung ist The Path of Motus auf PS4, Xbox One und Steam erschienen. Das Jump-and-run beschäftigt sich mit dem Thema Mobbing und bietet ein verbales Kampfsystem, in dem Wörter eine zerstörerische Macht haben. Außerdem hat Spieledesigner Michael Hicks seine Partnerschaft mit The Cybersmile Foundation bekannt gegeben, einer Non-Profit-Organisation, die jedes Jahr Mobbing-Opfern hilft. The Path of Motus kostet rund 12,50 Euro, und zehn Prozent aller Verkäufe werden an Cybersmile gespendet.

In dem Hüpfspiel wird euer Dorf in einem geheimnisvollen Wald gefangen. Wenn ihr fliehen wollt, werdet ihr gefangen und müsst wieder zurückkehren. Als junger Goblin plant ihr Brücken zu bauen, um weitere Gebiete zu erkunden. Doch unterschiedliche Mobber wollen euch aufhalten und ihr müsst die Gründe erforschen und angehen. Der unten eingebundene Trailer vermittelt einen guten Ersteindruck des Spielprinzips.