The Coma - Recut erscheint am 26.7. für Nintendo Switch im Handel

PC Switch XOne PS4 PSVita Linux MacOS

Bereits Ende letztes Jahres im eShop aufgeschlagen, bringt Headup Games The Coma - Recut am 26. Juli für 30 Euro als Box für die Nintendo Switch auf den Markt. Ihr seid Youngho, ein glückloser Schüler, der feststellen muss, dass er in den Fluren seiner Highschool gefangen ist.

Während eurer Abschlussprüfung seid ihr eingeschlafen und wacht erst nachts wieder auf. Das einzige Problem ist, dass ihr nicht allein seid, sondern von einem Killer gnadenlos verfolgt werdet. Gleichzeitig müsst ihr das Geheimnis lüften, warum ihr hier seid. Versteckt euch in der Dunkelheit oder in einem Schrank, um dem Killer zu entgehen. Benutzt die Taschenlampe, um Gegenstände zu finden und sucht Notizen und Hinweise, um die verworrene Geschichte der Schüler und Lehrer der Sehwa High zu enthüllen. Zusätzliche Informationen entnehmt ihr dem angefügten Trailer.