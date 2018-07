Hitman: Marrakesh-Level für kurze Zeit gratis

PC XOne PS4 Linux

Geduldige Hobby-Auftragskiller werden noch im Laufe des heutigen Tages mit einer weiteren kostenlosen Episode von Hitman (Testnote: 9.0) beglückt. Nachdem IO Interactive bereits im Dezember vergangenen Jahres die Episode 1: Paris und im März dieses Jahres die Episode 2: Sapienza für PC und Konsolen verschenkte, folgt nun die Episode 3: Marrakesh, in der es 47, wie der Name schon verrät, in die ehemalige marrokanische Hauptstadt verschlägt. In Marrakesch gilt es während der Mission „Ein goldener Käfig“ zwei Auftragsziele zu eliminieren, den Bankier Claus Strandberg, der sich im sicheren schwedischen Konsulat verkrochen hat und den General Reza Zaydan, der mit seinem Elitetrupp eine verlassene Schule besetzt.

Die dritte Episode wird in einem sogenannten „Sommer Pack“ verschenkt, der neben der Kampagnen-Mission auch acht Eskalationsaufträge, 20 Meisterschaftsstufen (einschließlich Waffen- und Gegenstandsfreischaltungen), über 90 Herausforderungen, sieben Erfolge / Trophäen, alle schwer zu fassenden Ziele, die in Zukunft reaktiviert werden und mehr umfasst. Das Paket enthält zudem das Tutorial-Level ICA Facility, das mit zwei Story-Missionen, zwei Eskalationsaufträgen, 40 Herausforderungen und 20 Erfolgen / Trophäen aufwartet. Der kostenlose Download wird noch im Laufe des Tages für PC, Xbox One und die PS4 verfügbar. Die Aktion gilt nur für kurze Zeit. Wann diese abläuft, haben die Entwickler nicht verraten. Wenn ihr euch die Episode sichern möchtet, solltet ihr also nicht allzu lange damit warten.