Hash Rush: Closed Alpha für Echtzeitstrategie-Spiel angekündigt

PC iOS Android

Die Closed Alpha für das kommende RTS-Spiel Hash Rush startet laut VZ Games aus Lettland am 31. Juli. Bis zum 28. September habt ihr die Möglichkeit, das Echtzeitstrategie-Spiel mit Kryptowährungs-Features anzutesten.

In Hash Rush müsst ihr eine Minenkolonie in der Hermeian Galaxie aufbauen und verwalten. Weiterhin seid ihr damit beauftragt, Crypto Kristalle abzubauen, eure Gebäude zu verteidigen und mit anderen Spielern zu handeln. Dabei habt ihr die Möglichkeit, um Kryptowährung und andere Belohnungen zu konkurrieren. Anmeldungen zur Closed Alpha sind bereits möglich. Die Verlinkung befindet sich in den Quellenangaben. Nähere Details werden zur Gamescom in Köln bekannt gegeben. Hash Rush wird voraussichtlich diesen Dezember für PC und 2019 für Mobilgeräte veröffentlicht.