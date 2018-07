Uncharted: 15-minütiger Fanfilm mit Nathan Fillion

PS4

Der kanadische FIlmregisseur Allan Ungar hat einen circa 15-minütigen Fanfilm zum Action-Adventure Uncharted veröffentlicht, in dem Nathan Fillion (Castle, Firefly) in die Hauptrolle von Nathan Drake schlüpft. In diesem versucht Drake an ein gestohlenes Artefakt zu gelangen, das zu einem verlorenen Schatz führt. Auf seinem Instagram-Account schrieb der Regisseur: „Die Katze ist aus dem Sack. Ich wollte das schon machen seit der Veröffentlichung des ersten Uncharted im Jahr 2007. Nathan Fillion hat in der Rolle echt gerockt und alles gegeben.“

Der Darsteller hat auf den Instagram-Post von Ungar reagiert und nahm die Gelegenheit wahr, um sich bei den Fans der Spielserie zu bedanken. „Es ist etwas, das ich unbedingt machen und noch wichtiger: etwas, was ich seit langem unbedingt selbst sehen wollte. An alle, die sich jemals ein Handtuch als Umhang um den Hals gelegt, oder einen Filzhut überzogen und sich mit einer selbstgemachten Peitsche fast das Auge rausgehauen haben: das ist für euch.“

Neben Fillion sind in dem Kurzfilm noch weitere bekannte Gesichter zu sehen, wie etwa Stephen Lang (Don't Breath, Into the Badlands) als Sully, Geno Segers (Banshee, Pair of Kings) als Diego, Mircea Monroe (Hart of Dixie, Impastor) als Elena und Ernie Reyes Jr (Ninja Apocalypse, Rush Hour 2) als „El Tigre“. Den Film könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.