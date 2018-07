Achtung, Achtung: Herr MoMoCa-Gag wird dringend gesucht. Herr MoMoCa-Gag ist nicht zur Arbeit erschienen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Redaktion.

Willkommen zum ersten MoMoCa nach der WM 2018! Ganz ohne Videobeweis glauben wir, dass uns eine schöne Woche bevorsteht, und deshalb legen wir – das sind heute Dennis Hilla und Jörg Langer sowie natürlich indirekt auch wieder mehrere User, über ihre Fragen – auch gleich los...

00:39 Was gespielt? Dennis ist der Staubsaugerspinne in Bloodborne begegnet...

begegnet... 01:20 ... was Jörg zu peinlichem Eigenlob in Sachen Dark Souls Remastered verleitet

verleitet 02:34 Dennis bekämpft Bloodborne-Gewaltphantasien und spielt Hollow Knight

04:08 Jörg hat zuletzt WH40K Gladius gespielt und geht noch mit dem Test schwanger

gespielt und geht noch mit dem Test schwanger 04:58 Vorschau: Far Cry 5 - Gestrandet auf dem Mars , Thief of Thieves ...

, 05:40 ... Jörgs Spielemonat , das Premium-Magazin , Rüdigers Retro-Tagebuch

, das , 07:10 Vermutlich heute startet das "größte, beste, tollste, ambitionierteste, vielleicht auch größenwahnsinnigste Crowdfunding, das wir je gemacht haben". Will heißen: Es gibt allererste Infos zum nächsten Japan-Doku-Crowdfunding .

. 10:45 Ach ja, wir liefern wieder unseren Amazon-PrimeDay-Service für euch

11:57 Zu den Userfragen. Wolfen würde interessieren: Lesen wir privat Spielehefte?

würde interessieren: Lesen wir privat Spielehefte? 13:22 Claus fragt: Habt ihr in Sachen Bekanntheitssteigerung noch Pfeile im Köcher?



fragt: Habt ihr in Sachen Bekanntheitssteigerung noch Pfeile im Köcher? 25:39 Jörg antwortet immer noch. Denn es geht ums Eingemachte. Also im Prinzip ist das hier das extralange "Thema der Woche"...



25:48 Auch Dennis hat noch weitere Gedanken zu Claus' Frage und unserer Zielgruppe

27:48 Jörg hat Sprachprobleme bei Flitzefischs Frage, also muss Dennis ran: Hero U ?

Frage, also muss Dennis ran: ? 28:22 Slaytanic : "Gibt es demnächst eine Abonnenten-Aktion? Brauche eine Karotte!"

: "Gibt es demnächst eine Abonnenten-Aktion? Brauche eine Karotte!" 30:30 Drapondur : "Wieso ist Denis Michel kein Pro Gamer?" (also vom Rang her...)

: "Wieso ist Denis Michel kein Pro Gamer?" (also vom Rang her...) 31:20 Wir sagen Tschüs!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist). Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!