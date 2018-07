Metal Gear: Verfilmung hat einen wichtigen Meilenstein erreicht

PC 360 XOne PS3 PS4

Die Planungen für den Film zum Metal-Gear-Franchise haben einen neuen Meilenstein erreicht. Wie der Director Jordan Vogt-Roberts (Kong - Skull Island) in einem Interview verriet, wurde das fertige Drehbuch nun eingereicht. Mit dem Ergebnis zeigt sich der Macher sehr zufrieden:

Ich denke, es ist eines der besten Drehbücher, die ich je gelesen habe. Es ist eine der coolsten, schrägsten und Kojima-typischsten Geschichten und selbst wenn ich nicht in die Sache involviert wäre, ich würde nach dem Lesen immer noch denken: „heiliger Bimbam...“

Für den Script zeichnet Derek Connolly verantwortlich, der unter anderem Drehbücher für Jurassic World und das 2019 erscheinende Star Wars - Episode 9 lieferte. Connolly und Roberts arbeiteten bereits an Kong - Skull Island zusammen, an dem Connolly als Co-Autor beteiligt war. Das fertige Drehbuch bedeutet allerdings noch lange nicht, dass der Film bald erscheint, denn laut Roberts ist es immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob und wann dieser überhaupt umgesetzt wird. Es bleibt also abzuwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt.