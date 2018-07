Magic - The Gathering: Neue Erweiterung für das Sammelkartenspiel

Zum 25. Geburtstag erschien am Freitag, dem 13. Juli, das neue Hauptset 2019 für das auf echten Spielkarten gedruckte, dem einen oder anderen vermutlich bekannte Sammelkartenspiel Magic - The Gathering. Die neue Erweiterung ist aber nicht nur für erfahrene Spieler gedacht, auch Frischlingen soll mit ihr ein leichter Einstieg in das Universum ermöglicht werden.

So könnt ihr euch in einem der zahlreichen Magic-Stores ein kostenloses, 30 Karten umfassendes Willkommens-Deck abholen. Dazu gibt es eine einführende Demo. Die kostenfreien Einsteiger-Pakete können dann direkt mit den Planeswalker-Decks aus dem Hauptset 2019 fortgeführt werden. Wie üblich könnt ihr auch neue Booster-Packungen erwerben, die jeweils 15 zufällige Karten umfassen, oder ihr entscheidet euch direkt für die Deckbau-Box mit 250 Karten Inhalt.

Magic - The Gathering ist ein Strategiekartenspiel. Seit 1993 könnt ihr Karten aus Boosterpackungen sammeln, mit Freunden tauschen, eigene Decks erstellen und dann gegeneinander antreten. Laut Hersteller gibt es eine Community für Spielerlebnisse durch Events und Spieleabende in weltweit über 7.000 Läden. Weitere Informationen zum Hauptset 2019 und zu kommenden Veranstaltungen findet ihr in den Quellenangaben.