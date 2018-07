System Shock: Details zur Adventure-Alpha im September

PC XOne PS4 Linux MacOS

Nachdem die Entwicklung des Remakes von System Shock nach einer rund zweimonatigen Pause Anfang April dieses Jahres wieder aufgenommen wurde, schreiten die Arbeiten an dem Titel offenbar gut voran. Im September will der Entwickler für die Crowdfunding-Unterstützer die sogenannte „Adventure-Alpha“ verfügbar machen. In einem Kickstarter-Update hat nun der CEO und Character Artist von Nightdive Studio, Stephen Kick, ein paar Details dazu verraten.

So werdet ihr in der Alpha die Citadel Station erkunden und dabei Gegenstände aufheben und mitnehmen, Audio-Logs anhören, E-Mails lesen und die Spielziele von Anfang bis Ende erfüllen können, ohne dabei auf irgendwelche Gegner zu treffen. Kick gibt an, dass die Adventure Alpha noch die alten Originaltexturen enthalten wird, die allerdings modifiziert wurden, um von der Beleuchtung und dem physikbasierten Rendering (PBR) zu profitieren. Dazu heißt es:

Bedenkt, dass es sich hierbei um die ursprünglichen Texturen und nicht um das finale Ergebnis handelt. Dies wird die Adventure Alpha nicht nur interessanter machen, sondern dem Entwicklerteam auch die Blaupause geben, wie man die aktualisierte Art, die Belichtung und das Level-Design angehen kann.

Den kompletten Beitrag, inklusive einiger neuer Bilder, findet ihr unter dem Quellenlink. Das Remake von System Shock soll 2019 für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 erscheinen.