Darksiders 3: Neues Video verrät weitere Details zum Spiel

PC XOne PS4

Die US-Kollegen von IGN.com hatten kürzlich die Gelegenheit in einer zweistündigen Hands-on-Session einen ausführlichen Blick auf die aktuelle Version des kommenden Action-Adventures Darksiders 3 zu werfen. Dazu wurden nun ein rund vier Minuten langes Video und eine Preview veröffentlicht, die die wichtigsten Infos aus der Anspielversion zusammenfassen.

Wie die Entwickler versicherten, wird Fury mit der bis dato stärksten Geschichte der bisher gezeigten Reiter aufwarten, inklusive einiger überraschender Wendungen und Enthüllungen, sowie einem tieferen Einblick in das Ende von Darksiders 2 (Testnote: 9.0). Fury selbst ist laut den Machern viel ehrgeiziger, unbändiger und hartnäckiger als Krieg oder Tod es je waren und es hat den Anschein, dass sie in ihrem Bestreben, die Anführerin der Reiter zu werden - eine Rolle, an der die anderen Reiter nie interessiert waren - blind den Anweisungen des Rates folgt.

Die Entwickler verrieten zudem, dass das Kampfsystem für den dritten Teil der Serie mehr von Dark Souls als von Zelda inspiriert wurde. Insgesamt bekam die Redaktion zwölf verschiedene Gegnertypen präsentiert, jeder mit einzigartiger Taktik, Angriffsmustern und Animationen. Fury kann den Angriffen der Widersacher nicht nur ausweichen, sondern diese auch geschickt kontern, was laut den Entwicklern überlebenswichtig sei, da sie nicht so viel aushält wie Krieg oder Tod. Das Spiel soll nach Angaben des Studios insgesamt etwas schwerer und die Feinde etwas herausfordernder als in den beiden Vorgängern sein. Die Anzahl der Gegner im Spiel wurde im Vergleich zu frühen Serienteilen aber reduziert.

Das Video könnt ihr euch weiter unten anschauen. Die dazugehörige Preview findet ihr unter dem Quellenlink. Darksiders 3 wird am 27. November für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.