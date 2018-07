WH40K Gladius - Relics of War

PC

Gladius ist quasi ein Civilization mit ausgeprägterem Kampf (und besserer KI), aber ansonsten eingedampften 4X-Features – und obendrauf kommt noch die Warhammer-40K-Lizenz. Macht das Spaß?

Von der Zinnminiatur zur Lizenzmasse

Imperiale Armee (blau) trifft hier auf Orks (grün) und Space Marines (gelb). Die KI-Fraktionen bekämpfen sich ebenso stark untereinander wie den Spieler.

Städtegründen wie bei Civ

Die Necrons (rot) mögen die besseren Einheiten haben, aber wir (blau) haben die Masse!

Vieles fehlt

Unser imperialer Tank Commander, ein Held, greift ein Necron-Stadtzentrum an.

Die vier Fraktionen

Nah rangezoomt, sehen die Einheiten klasse aus. Doch Balance war wohl wichtiger als Regeltreue: Unsere Scout-Sentinels (blau) besiegen den Dreadnought.

Relativ taugliche KI

Meinung: Jörg Langer Gladius - Relics of War wirkt wie ein Civilization 6, dem man alle spannenden Mechanismen weggestrichen hat, mit Ausnahme des Kampfes. Der jedoch macht Spaß! Und eine Weile ist es auch interessant, seine Städte auszubauen und Dinge zu erforschen. Aber auf Dauer immer wieder auf dieselben vier Fraktionen zu treffen (wobei ihr auch gegen fünf Ork-Fraktionen antreten könnt und ähnliches, nur: wieso?) ist ebenso wenig langzeitmotivierend wie die immer gleichen Schlachten, wo es trotz aller Waffenunterschiede und Spezialfähigkeiten dann doch nur darauf ankommt, mit genügend eigenen Einheiten einzelne Feinde auszuschalten.



Dafür, dass der Kampf 90% des Spiels ausmacht (der Rest entfällt auf Exploration, Stadtausbau und Forschung), fehlt es mir an Feinheiten. So gibt es keine Kombi-Boni fürs Umstellen von Feinden, ein Leman-Russ-Panzer (oder was auch immer) kennt keine stärker oder schwächer gepanzerten Seiten, Taktischen Marines fehlt die Spezialwaffe, überhaupt wähle ich nicht unter den eigentlich mitgeführten Waffen aus, sondern kann nur angreifen oder nicht. Die Taktik-KI ist allerdings besser als bei Civilization 6, wenngleich nun auch nicht gerade ehrfurchtsgebietend.



Alle Screenshots stammen von GamersGlobal.Die Space Marines. Genetisch aufgemotzte, um zusätzliche Superorgane erweiterte Übermenschen, die mit Hyperwaffen super viel Schaden austeilen – und wenig Unterschiede sehen zwischen Massen von Grünlingen, denen sie heimleuchten, oder Chaos-Dämonen, die sie zerschnetzeln. Ein Space Marine macht locker einen ganzen Trupp normaler Soldaten fertig, Ein einziger World-Eater-Space-Marine tötet, so wollen es die Quellen, schon mal 300 Gardisten der Imperialen Armee. Zumindest in der Vorlage, im neuen Slitherine-Spielist man aus Balancegründen den einen oder anderen Kompromiss eingegangen. Und das heißt, dass ein Trupp Space Marines einem gleichgroßen Trupp Imperialer Soldaten zwar ein wenig, aber keinesfalls drückend überlegen ist.Warhammer 40K von Games Workshop – einst ein beliebter Mix aus Zinnminiatur-Bemalen und Tabletop-Kämpfen, heute ein aus unzähligen Romanen bestehender Populärliteratur-Kosmos und außerdem die wohl promiskuitivste Lizenz der Spielegeschichte: Wer als Spielestudio nicht bei 3 auf dem Baum ist, bekommt ganz offensichtlich mit Gewalt eine 40K-Lizenz aufgezwungen, vermutlich mit den Worten: "Mach damit, was du willst, uns doch egal." Neben einer beeindruckenden Liste von Schundspielen und, auf Mobilplattformen, Grafikblendern hat das schon zu einigen Hits oder zumindest Genregrößen geführt, etwa Dawn of War oder Warhammer 40K Armageddon. Nur: Funktioniert das auch bei einem-Klon, der sich offiziell zum 4X-Genre zählt? Ja und nein.Es ist eine Erwähnung wert, dass das Programmierteam hinter Gladius bereits 4X-Erfahrung hat: Die Proxy Studios habenersonnen, eine unter Genre-Liebhabern wohlgelittene-Hommage. Obwohl Gladius deutlich weniger komplex ist als Pandora, hat es mit diesem doch eine Gemeinsamkeit: Der eigentliche Feind, zumindest in den ersten vielen Dutzend Zügen, sind nicht etwa die anderen Fraktionen (bei Gladius gibt es noch die Imperiale Armee, die Orks und die Necrons, weitere dürften per DLC folgen). Sondern man kämpft gegen die Lebensformen des Planeten. Wer etwa das Pech hat, telepathisch begabten Versklavern zu begegnen, verliert an diese schnurstracks seine halbe Armee, die dann die übriggebliebene Hälfte angreift.So baut man denn seine erste Stadt – an einer günstigen Stelle, natürlich, die Boni auf eine oder mehrere der Ressourcen Nahrung, Erz, Eisen, Wissen und einiger anderer bringt. Dann breitet man sich aus, während man die wohl gewollte Hässlichkeit der Planetenoberfläche bestaunt. Spezialressourcen werden automatisch als Außenposten besetzt, wenn eine Kampfeinheit draufzieht. So weit, so Civilization.Interessant sind die Unterschiede zum großen Vorbild. So kann jede Stadt pro „Produktionszweig“ unterschiedliche Bauvorhaben gleichzeitig verfolgen, also etwa ein Gebäude, einen Helden, einen Infanterietrupp und ein Kampfvehikel gleichzeitig produzieren. Eines der „Bauvorhaben“ ist auch schlicht, binnen zweier Runden ein weiteres Feld im Umland der Stadt zuzuschlagen. Denn, nächster Unterschied, das bringt nicht nur neue Ressourcen, sondern auch Baustellen für Gebäude (zwischen 0 und 3 pro Feld). Ein eigenes Stadtfenster gibt es übrigens nicht, ihr erledigt alles in einem Menü direkt auf der Weltkarte (nach Anklicken der Stadt).Fast alles, was Civilization 6 außerhalb der Kämpfe komplex und spannend macht, fehlt allerdings in Gladius - Relics of War. Handel? Fehlanzeige. Diplomatie? Gibt es nicht. Tiefergehende sozialpolitische Errungenschaften, Wechselwirkungen von Gebäuden, Kultur und Politik – gibt es alles nicht. Nur ein (pro Fraktion individualisierter) Forschungsbaum mit zehn Levels zu je fünf Technologien steht bereit, hier erforscht ihr neue Einheiten, Einheiten-Upgrades (wie Frak-Granaten) und ähnliches.Zu sagen, dass Gladius zum Ausgleich den taktischen Kampf stärker betone als sein Vorbild, entspräche nicht der Wahrheit. Beispielsweise fehlt ihm die Truppentyp-Vielfalt von Civilization 6. Es setzt aber andere Akzente. So werden die vorhandenen Waffen in einem Trupp mitgezählt, wodurch sich Verluste direkt auf die Kampfstärke auswirken. Einheiten, die noch Aktionspunkte übrig haben, feuern automatisch auf den ersten Gegnertrupp der sich ihnen nähert. Dass Einheiten im Level steigen und Helden (etwa Kommissare oder Captains) drei oder vier Spezialfähigkeiten erlernen und steigern können, unterscheidet sich nicht groß vom Vorbild.Natürlich unterscheiden sich die vier Fraktionen. Die Space Marines sind auf eine einzige Stadt beschränkt, können aber mit aus dem Orbit herabgerufenen Festungen ihr Gebiet schützen und gleichzeitig Bodenschätze ausbeuten. Außerdem benötigen sie keine Nahrung. Ihre Kampfeinheiten sind mit die stärksten, aber sie haben tendenziell weniger Truppen auf dem Schlachtfeld, schon wegen ihrer Beschränkung auf nur eine Stadt. Die Necrons dürfen nur an vorgegebenen Stellen Städte gründen (von denen es aber genug gibt), sie führen allerlei Roboter und mechanische Einheiten ins Feld. Die imperiale Garde setzt auf Truppenmassen und starke Artillerie. Und die Orks sind die Orks: Alles was Krach und Schaden macht, wird auf den Feind gehetzt.Doch so wahnsinnig unterschiedlich spielen sich die Parteien dann doch nicht, und gerade die Space Marines wirken (weder selbst gespielt noch als Gegner) auch nur annähernd so elitär und furchteinflößend, wie sie es der Lore nach sein müssten. Wir hatten jedenfalls kein Problem, sie als andere Fraktion vor uns herzutreiben, da am Ende eben doch die Masse zählt. Und die entwickelt sich vor allem bei der imperialen Armee: günstige, aber nicht schlechte Infanterie, die sich zu allem Überfluss (und anders als die Space Marines!) nach kurzer Forschung alle paar Runden selbst heilen können – ein gewaltiger Vorteil.Die KI spielt keinesfalls schlecht, zieht sich vor allem auch mal von einer Front zurück (ein „Trick“, den Civlization wohl in weiteren 100 Jahren noch nicht beherrschen wird), macht auch gezielt Einheiten tot – ist aber immer noch weit von menschlicher Intelligenz entfernt. Gerade beim Verteidigen der eigenen Städte machte sie Patzer oder vergaß einige Einheiten ganz – wenn erst mal das Stadtzentrum (quasi eine schießende Festung mit Hitpoints) zerstört ist, verschwindet die komplette Stadt, ein Riesenverlust.Ihr gewinnt, indem ihr entweder die immer gleichen, linearen „Quests“ absolviert, die meist Dinge verlangen, die ihr sowieso macht (forschen, Einheiten bauen, Einheiten zerstören). Oder, indem ihr alle anderen Fraktionen wegpustet. Diplomatie existiert, wie gesagt, nicht, aber ihr könnt bei den Startparametern der Partie Teams einteilen, wenn ihr wollt. Dann seht ihr alles, was auch euer Verbündeter sieht. Das gilt fürs Solospiel ebenso wie für Multiplayer-Partien. Nettes Detail zum Schluss: Statt durch Befehlsquittierungen und massig Sprachausgabe erscheinen kleine Text-"Sprechblasen" über euren Einheiten, sogar kontextsensitiv.Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)