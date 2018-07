Amazon-Prime-Day Angebote vom 17.7., 18:00 Uhr

Amazon lockt mit Prime-Day-Rabatten und will euch mit Blitzaktionen die Geldbörse lockern. Aus dem Wust von Angeboten filtern wir mehrmals täglich die aus unserer Sicht interessantesten heraus.

Aktuell laufende Deals:

Amazon veranstaltet wieder eine Prime-Day-Aktion. Exklusiv für Amazon-Prime-Kunden stehen zahlreiche Angebote bereit. Es werden Produkte aus den zig Kategorien teils stark vergünstigt angeboten – teils aber auch einfach Restposten mit wenig Ersparnis vertickert. Dieses Mal ist der Zeitraum, in dem ihr die Schnäppchen schießen könnt, allerdings extrem kurz gehalten. Vomläuft die Aktion. Wir durchforsten in den beiden Tagen die aktuellen Angebote und suchen die unserer Meinung nach interessantesten für Spiele-, Unterhaltungselektronik- und Technikinteresssierte heraus . Tiernahrung, Kosmetika oder ähnliches werdet ihr hier also nicht finden!In der Liste "Aktuell laufende Angebote" findet ihr sowohl Tages- als auch Blitzangebote (die nur wenige Stunden gelten), nach Ablaufdatum geordnet. Es kann also sein, dass es auch in der Mitte der Liste neue Angebote gibt, aber die "drängendsten" stehen immer oben. Alle Produkte sind mit unserem Partnerlink versehen. Wenn euch kommende Angebote (noch ohne Preis) interessieren, stöbert einfach selbst. Die Folgenden Highlight-Deals laufen bis zum Ende des Prime Day morgen Abend und werden von uns laufend um neue Produkte aktualisiert: