News-Update (Ergebnis):

Die Umfrage ist beendet. Nur knapp weniger als ein Viertel der Umfrageteilnehmer (23 Prozent) glaubt, dass Red Dead Redemption 2 ein Meisterwerk wird. Weitere 22 Prozent sind sicher, dass es gut wird und halten einen Kracher für möglich. Ob Letzteres der Fall sein wird, werden weitere 22 Prozent nur dann herausfinden, wenn Rockstar Games doch die von ihnen erhoffte PC-Version umsetzt. Etwas mehr als jeder Zehnte findet entweder (9 Prozent) , dass der Hype ums Spiel zu groß ist, oder dass das Spiel den hohen Erwartungen nicht gerecht werden kann (2 Prozent). Lediglich 8 Prozent der Umfrageteilneher interessiert das Spiel überhaupt nicht. Einen Reinfall hält nur eine winzige Minderheit für möglich.



... wird ein Meisterwerk! 23% ... werde ich nur spielen, wenn es für PC kommt. 22% ... wird gut. Mal schauen, ob es zur absoluten Granate reicht. 22% ... hat gegen Bud Spencer und Terrence Hill keine Chance! 11% ... wird mir zu sehr gehypt. 9% ... interessiert mich nicht die Bohne! 8% ... wird die (hohen) Erwartungen nicht erfüllen. 2% ... habe ich noch nie gehört. 2% ... wird den Verkaufszahlen von Call of Duty und Co. mächtig schaden. 1% ... kann nach dem Vorgänger nur enttäuschen. 1% ... wird ein ziemlicher Reinfall! 0% ... wird geil aussehen, mehr aber auch nicht. 0%

Ursprüngliche News:

Der 26. Oktober ging mit so manchem Ereignis in die Geschichte ein. Die Beatles werden 1965 von Queen Elizabeth II. mit dem Orden Member of the British Empire ausgezeichnet, während man in Österreich seitdem den Nationalfeiertrag angeht. In den USA startet 1984 Der Terminator in den US-Kinos, der Schauspieler Arnold Schwarzenegger und Regisseur James Cameron zum endgültigen Durchbruch in Hollywood verhilft. 1999 endet Rex Gildos "Fiesta Mexicana" überaus tragisch. 2012 veröffentlicht Microsoft das Betriebssystem Windows 8.

Der 26. Oktober 2018 könnte ebenfalls in die Geschichte eingehen, aber nicht etwa aufgrund wichtiger politischer Ereignisse oder weil die wohl eher geringe Anzahl noch lebender Männern mit dem Vornamen Wigand ihren Namenstag feiern. Stattdessen erscheint mit Red Dead Redemption 2 ein Actionspiel, dem viele zutrauen, das es selbst den Erfolg von Rockstar Games' letztem großen Titel Grand Theft Auto 5 (im Test: Note 10.0) noch in den Schatten stellen könnte. Bereits der erste Trailer zu Red Dead Redemption 2 erregte mehr Aufmerksamkeit, als es Dieter Bohlen bei der deutschen Boulevard-Presse durch eine Widervereinigung mit "Naddel" gelingen könnte. PC-Spieler schwanken seit der offiziellen Ankündigung zwischen Wehmut und Hoffnung.

Doch wie steht ihr, wenige Monate vor dem aktuell geplanten Veröffentlichungstermin des potenziellen Action-Hits zu Red Dead Redemption 2? Erwartet ihr ein Meisterwerk, seid ihr noch skeptisch oder geht euch der Titel an einem Körperteil vorbei, der je nach Wortwahl zwar mit einem "A" beginnt, aber weder etwas mit Armen oder Augen zu tun hat? Gebt dazu in der unten eingebetteten Umfrage eure Haltung zum Thema ab und schildert uns in den Kommentaren, weshalb ihr in Vorfreude auf Red Dead Redemption 2 schwelgt oder euch das Spiel (bislang) vollkommen kalt lässt. Fühlt euch wie immer herzlich dazu eingeladen, eure Meinung zum aktuellen Thema mit der Redaktion und anderen Usern in den Kommentaren unter dieser News zu diskutieren.

Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread, gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen.