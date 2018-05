Call of Duty - Black Ops 4: Enthüllung heute um 19:00 Uhr

PC XOne PS4

Bereits bei der Ankündigung von Call of Duty - Black Ops 4 gab Activision bekannt, dass eine offizielle Enthüllung im Zuge des Community-Reveal-Events am 17. Mai erfolgen wird. Heute Abend ist es soweit. Die Vorstellung des nächsten Ablegers der Ego-Shooter-Serie könnt ihr ab 19:00 Uhr (deutscher Zeit) via Livestream unter der News, auf YouTube, oder Twitch verfolgen.

Details zum Spiel sind bisher noch keine bekannt. Man kann also gespannt sein, in welches Setting der neue Teil der Serie den Spieler versetzen wird. Auch wird interessant sein zu sehen, ob die vorangegangenen Gerüchte über die fehlende Singleplayer-Kampagne und den für die Serie neuen Battle-Royale-Modus sich bewahrheiten. Call of Duty - Black Ops 4 wird ab dem 12. Oktober dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4, digital und im Handel erhältlich sein.