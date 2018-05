Take-Two verschiebt „heiß erwartetes“ Spiel, keine E3-Enthüllung

Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat im Zuge einer Telefonkonferenz mit den Investoren und Analysten die Verschiebung eines „heiß erwarteten“ Spiels bekannt gegeben. Um welchen Titel es sich konkret handelt, verriet der Geschäftsführer zwar nicht, gab jedoch an, dass es sich dabei um eine der größten Marken von 2K Games handelt. Möglicherweise ist hiermit das kommende Borderlands 3, oder das bisher noch unangekündigte neue Bioshock gemeint.

So sollte das Spiel ursprünglich schon in diesem Fiskaljahr und somit spätestens am 31. März 2019, auf den Markt kommen, wird nun aber erst im nächsten Geschäftsjahr, also im Zeitraum zwischen dem 1. April 2019 und dem 31. März 2020, erscheinen. Durch die Verschiebung werde den Entwicklern mehr Zeit eingeräumt: „Wir sind nach wie vor gespannt auf diesen Titel und erwarten, dass er unsere Ergebnisse im nächsten Geschäftsjahr verbessern wird“ so Zelnick.

Während der Konferenz teilte zudem der Firmenpräsident Karl Slatoff den Investoren mit, dass man auf der diesjährigen E3 zwar mit einem Messestand vertreten sei, aber keine neuen Titel vorstellen werde. Dies bedeutet aber nicht zwingend, dass wir bis 2020 nichts von dem Titel sehen werden, denn wie der Chief Financial Officer Lainie Goldstein später anmerkte, werde Take-Two noch einige Marketingausgaben für das neue Spiel im aktuellen Geschäftsjahr vornehmen. Möglicherweise wird die Enthüllung auf der diesjährigen gamescom in Köln erfolgen.