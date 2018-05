Xbox: Neuer Controller für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

XOne

Microsoft stellte heute mit dem Xbox Adaptive Controller ein neues Peripheriegerät für die Xbox One und Windows 10 vor, das die Spielerfahrung von Menschen mit eingeschränkter Mobilität verbessern soll. Dafür hat der Redmonder Hersteller mit verschiedenen Partnerorganisationen, darunter The AbleGamers Charity, The Cerebral Palsy Foundation, Craig Hospital, SpecialEffect und Warfighter Engaged, sowie einigen betroffenen Spielern zusammengearbeitet.

Das Ziel dabei war laut dem Unternehmen einen erschwinglichen, anpassungsfähigen und erweiterbaren Controller zu entwickeln, der sich in jedes Gaming-Setup integrieren lässt. Der Xbox Adaptive Controller dient dabei mehr als eine Schnittstelle, die Hardware verschiedener Dritthersteller akzeptiert, mit denen Microsoft eng kooperiert. Auf diese Weise soll es den Nutzern möglich werden, das Gaming-Setup gezielt an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Die unterstützte Hardware umfasst unter anderem den Einhand-Joystick von PDP, den Extreme 3D Pro Joystick von Logitech, den Game Controller von Quadstick und weitere Geräte.

Der Xbox Adaptive Controller wird im Laufe dieses Jahres zum Preis von 89,99 Euro exklusiv über den Microsoft Store erhältlich sein. Microsoft will das neue Peripheriegerät im kommenden Monat, im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles ausführlich vorstellen.