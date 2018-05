Battlefield 5: Enthüllung nächste Woche

PC XOne PS4

Eigentlich wurde die Enthüllung des neuen Battlefield im Rahmen der diesjährigen E3 erwartet, doch so lange müssen die Fans der Serie wohl doch nicht warten. Wie der Publisher Electronic Arts jetzt über die offizielle Battlefield-Homepage verriet, wird der neue Ableger der Serie, Battlefield 5, schon in der kommenden Woche, am 23. Mai 2018 präsentiert.

Hierzulande werdet ihr die Vorstellung via Livestream direkt hier, oder auf YouTube, Twitch, Mixer und Battlefield.com verfolgen können. Die Präsentation beginnt um 22:00 Uhr (deutscher Zeit) und wird vom Kabarettist und Schauspieler Trevor Noah moderiert, während der Studio-Chef Oskar Gabrielson, Senior Producer Andreas Morell, der Creative Director Lars Gustavsson und der Design Director Daniel Berlin von DICE Stockholm euch das Spiel vorstellen werden.

Battlefield 5 wird laut dem Studio mit einem neuen Setting, Gameplay-Neuerungen, sowie einer „spannenden Kampagne“ aufwarten und soll auch die Multiplayer-Schlachten auf „ein völlig neues Niveau“ heben. Die Entwickler versprechen „atemberaubende Umgebungen, grandiose Optik und Soundkulisse“ zu liefern. Man kann also durchaus gespannt sein.